Final Fantasy 15: Conan O'Brien spielt's - und verzweifelt

Bis zur weltweiten Veröffentlichung von Final Fantasy 15 ist es nun nicht mehr allzu lange hin - wenn es nach US-Showmaster Conan O'Brien geht, gibt es allerdings wohl keine größere Zeitverschwendung, der man sich nur irgendwie aussetzen könnte. Der zugegebenermaßen eher weniger videospielaffine Moderator und Komiker probiert in seinem Show-Segment "Clueless Gamer" regelmäßig neue Videospiele aus. Mit Schauspieler und Der-Herr-der-Ringe-Star Elijah Wood ging es diesmal also in die Welt von Eos, und das Ergebnis könnte kaum amüsanter sein: In der laut Conan längsten Aufnahme von Clueless Gamer quält sich der Komiker wortwörtlich durch den Anfang des Spiels, nur, um am Ende mit Unverständnis das Pad beiseite zu legen. "Ich weiß nicht, was wir erreicht haben. Ich weiß nicht, was wir versuchten zu erreichen. Ich habe kein Gefühl der Genugtuung", so der Showmaster sichtlich mitgenommen - das Spiel sei "aggressive Zeitverschwendung".



Final Fantasy 15 soll am 29. November 2016 für PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Ungeduldige können die Zeit ein wenig überbrücken und sich die Auswirkungen der leistungsstärkeren PlayStation 4 Pro auf das Spiel ansehen und sich den CGI-Trailer "Omen" zu Gemüte führen. Neben dem Hauptspiel hat Entwickler Square einen Free2Play-MMO-Ableger für Mobilgeräte angekündigt. Für kommende Informationen, Ankündigungen, Bilder, Trailer und mehr rund um Final Fantasy 15 haltet ihr wie gewohnt unsere umfangreiche Themenseite zum Spiel im Auge.

Via Kotaku