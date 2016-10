24 Jahre lang kümmert sich Yusuke Naora als Art Director um die künstlicherischen Aspekte diverser Spiele aus der Final-Fantasy-Reihe. Mit Fertigstellung der Endsequenz des kommenden RPGs Final Fantasy 15 hat er sich nun aus dem Unternehmen Square Enix verabschiedet.

Er will sich jetzt seiner Familie widmen und wieder in seine Heimatstadt Izumo zurückkehren. Er sei sehr stolz auf Final Fantasy 15 und habe erst vor kurzem die fertige Endsequenz gesehen. Es sei das beste Ende. Jeder im Team wäre fantastisch und gemeinsam hätte man einen großartigen Job gemacht. Er bedauert es etwas, dass der Release des Spiels verschoben wurde aber er ist froh, dass man seinen Verdienst anerkennt. Er wird nach seinem Weggang aber weiterhin für Square Enix als freiberuflicher Künstler an Illustrationen und Designs arbeiten sowie sich neuen Herausforderungen stellen. Er ist dankbar für all die Erfahrungen, die er in den vielen Jahren sammeln konnte.

Yusuke Naora arbeitete laut Wikipedia an folgenden Spielen mit:

(1993) - Art director Final Fantasy VI (1994) - Field graphic designer

(1995) - Field graphic designer Treasure Conflix (1996) - Visual designer

(1997) - Art director Final Fantasy VIII (1999) - Art director

(2000) - Accessories designer (CGI Intro) The Bouncer (2000) - Art supervisor

(2001) - Art director Unlimited Saga (2002) - Art director

(2003) - Character designer Before Crisis: Final Fantasy VII (2004) - Art director

(2005) - Art director Final Fantasy VII: Advent Children (2005) - Art director

(2005) - Producer, Art director, Story Code Age Brawls (2005) - Producer, Art director, Story

(2005) - Character designer Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII (2006) - Art supervisor

(2007) - Art supervisor Song Summoner: The Unsung Heroes (2008) - Character designer

(2008) - Art producer, Character designer Lufia: Curse of the Sinistrals (2010) - Character designer

(2010) - Character designer Chaos Rings Omega (2011) - Character designer

(2011) - Character designer Final Fantasy Type-0 (2011) - Art director

(2015) - Art director Final Fantasy XV (2016) - Art director

