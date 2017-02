Final Fantasy 15: In dieser Reihenfolge erscheinen die DLCs

Warum erscheint der DLC Episode Ignis als letztes für das Action-Rollenspiel Final Fantasy 15? Hierzu lieferte Square Enix' Hajime Tabata eine Erklärung ab.

Die Reihenfolge, in welcher die DLCs erscheinen sind Episode Gladio, Episode Prompto und Episode Ignis und das auch aus gutem Grund. Episode Gladio ist der erste DLC, da dieses Update auch eine Verbesserung des Kampf-Gameplays mit sich bringt. Dieses wollte man den Spielern so schnell wie möglich zur Verfügung stellen.

Intern gab es dann Diskussionen darüber, ob Episode Prompto oder Episode Ignis als zweiter Story-DLC veröffentlicht werden sollte. Schließlich entschied man sich dazu, Ignis als letztes herauszubringen. Dies liegt daran, dass die Handlung des DLC einen großen Einfluss auf die Story von Final Fantasy 15 hat. Das Team will sich die Zeit nehmen, um das Erlebnis so intensiv wie möglich umzusetzen. Man könnte also sagen, dass sich Square Enix den besten DLC für den Schluss aufheben möchte.

Neben den Story-DLCs arbeitet rund 70 Prozent des Teams an weiteren kostenlosen Updates des Rollenspiels.

Quelle: DualShockers