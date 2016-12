Final Fantasy 15: Verkaufszahlen im japanischen Handel niedriger als bei den Vorgängern

Die japanische Internetseite 4gamer.net hat die offiziellen Verkaufszahlen von Videospielen der vergangenen Woche in Japan veröffentlicht. Demnach wurde das kürzlich veröffentlichte Rollenspiel Final Fantasy 15 in seiner ersten Verkaufswoche in Japan insgesamt 690.471 physische Exemplare im Handel verkauft. Damit belegt das Spiel von Entwickler und Publisher Square Enix den Spitzenplatz und liegt deutlich vor Pokémon Sonne & Mond, das 223.051 Einheiten umsetzen konnte.

Trotzdem erreicht Final Fantasy 15 mit den 690.471 verkauften Einheiten ein neues historisches Tief in der Geschichte der Serie in Japan. Im Vergleich zur Startwoche von anderen Final Fantasy-Ablegern liegt das neueste Rollenspiel deutlich zurück. Das 2009 erschienene Final Fantasy 13 konnte in der ersten Woche über 1.5 Millionen Retail-Exemplare umsetzen. Weitere Final Fantasy-Teile konnten sogar noch mehr physische Einheiten in der ersten Woche verkaufen: Final Fantasy 12 (1.8 Millionen), Final Fantasy 10 (1.7 Millionen), Final Fantasy 7 (2.03 Millionen) und Final Fantasy 8 (2.5 Millionen). Bei den veröffentlichten Zahlen handelt es sich allerdings nur um die Retail-Verkäufe - die Zahlen des digitalen Verkaufs werden hier nicht mit eingerechnet. Weitere Meldungen zu Final Fantasy 15 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Kotaku