Am 28. März erscheint der Gladiolus-DLC für Final Fantasy 15 mit einer neuen Storyline. Zeitgleich wird aber auch ein Update zum Download bereit stehen, das Veränderungen am Hauptspiel vornimmt. Konkret wird Square-Enix Kapitel 13 "entschärfen". Viele Spieler empfanden diesen Abschnitt als zu "stressig" (O-Ton Game Director Hajime Tabata). Besagtes Update wird nun unter anderem eine alternative Route für Gladio und Ignis ergänzen, der nach der Trennung von Noctis gefolgt werden kann. Außerdem wird es neue Cutscenes geben, die erklären, was während Noctis' Abwesenheit geschehen ist.

Während das oben angesprochene Update für Kapitel 13 kostenlos sein wird, gilt das für den Gladiolus-DLC natürlich nicht. Der Preis hierfür liegt allerdings bei lediglich 4,99 Euro. Inhaber des Season-Pass für Final Fantasy 15 (24,99 Euro) werden nicht erneut zur Kasse gebeten. Wie der Titel schon andeutet, schlüpft der Spieler in der Erweiterung die Rolle von Gladiolus, kurz Gladio. Die Handlung beginnt nach dem Kampf gegen Ravus. Alle weiteren News, Infos und natürlich auch den Test zum Japano-Rollenspiel findet ihr auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15.

Quelle: GameInformer via Buffed