Final Fantasy 15: Epischer Launch-Trailer zum japanischen Rollenspiel

Das Warten für viele Final Fantasy-Fans hat mit dem heutigen 29. November 2016 ein Ende. Mit Final Fantasy 15 erscheint der langerwartete nächste Ableger der Rollenspiel-Reihe von Square Enix für PlayStation 4 und Xbox One. Passend zum Release hat der Publisher einen Launch-Trailer mit dem Namen "Ride Together" veröffentlicht, der Gameplay-Szenen und Ausschnitte aus den Zwischensequenzen beinhaltet. Den Trailer könnt Ihr euch unterhalb dieser Meldung ansehen.

Final Fantasy 15 wurde vor über zehn Jahren im Rahmen der E3 2006 als Final Fantasy XIII Versus angekündigt - lange Zeit vor der Ankündigung der PS4 und Xbox One. Im Jahr 2013 hat Square Enix das Rollenspiel in Final Fantasy 15 umgetauft. Der dann ursprünglich für den 30. September 2016 geplante Release musste kurz vorher um zwei Monate auf den heutigen 29. November 2016 verschoben werden.

In unserem ausführlichen Test von PC Games hat unser Redakteur Viktor Eippert eine Wertung von 88 Prozent vergeben. In seinem Fazit heißt es: "Nicht das erhoffte Meisterwerk, aber ein richtig starkes, einzigartiges Rollenspiel." Am vergangenen Montag hat sich Direktor Hajime Tabata mit einer persönlichen Nachricht noch einmal an die Fans und das Team gerichtet. Weitere Meldungen zu Final Fantasy 15 findet Ihr auf unserer Themenseite.