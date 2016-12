Square Enix hat Details zum ersten größeren DLC für Final Fantasy 15 bekannt gegeben. Das sogenannte Holiday Pack erscheint am 22. Dezember in zwei Varianten, wobei ein Teil der Inhalte erst im kommenden Monat freigeschaltet wird. Das Holiday Pack Plus ist kostenpflichtig (nicht für Season-Pass-Inhaber). Der Preis wurde noch nicht verraten. Das "normale" Holiday Pack (ohne Plus) wird kostenlos für alle Besitzer n Final Fantasy 15 zum Download via PSN beziehungsweise Xbox Live bereit stehen.

Unterhalb findet ihr eine englischsprachige Auflistung mit den Inhalten des Holiday Pack (Plus) für Final Fantasy 15. Es handelt sich um eine Übersetzung aus der japanischen Pressemitteilung. Sobald Square Enix die deutschen Bezeichnungen nachreicht, werden wir dieses selbstverständlich ergänzen. Die in der Liste auftauchenden "Carnival Tickets" gewähren Einlass zum "Moogle Chocobo Carnival"-Event, das im Januar 2017 stattfindet. Alle weiteren News, Infos und natürlich den Test findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Final Fantasy 15.

Die DLC-Inhalte im Überblick:

Holiday Pack Plus

Protection Ring

Command Booster (Noctis-only)

Phantom Booster (Noctis-only)

Instant Kill Victory Song

Battle Technique Victory Song

Fortuitous Key

Stamina Anchor (Noctis-only)

Carnival Style Costume (Noctis-only)

Picture Frames (Holiday Pack Limited Edition)

Limited Time Carnival Ticket

Holiday Pack

Level Stopper

Annihilation Victory Song

Moogle Chocobo Carnival T-Shirt Costume (Noctis-only)

Limited Time Carnival Ticket