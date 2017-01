Final Fantasy 15: Spieler beendet Story ohne Aufleveln und Items

YouTuber BOYvsVIDEOGAME hat Final Fantasy 15 auf Level 1 und ohne Einsatz wichtiger Items bezwungen. In mehreren veröffentlichten Videos hält er seinen Durchgang fest und zeigt unter anderem, wie er mit seinem Level-1-Charakter starke Bestien auf Stufe 99 bezwingt. Nach eigenen Angaben erledigte er sämtliche Quests der Hauptstory in neun Stunden und 26 Sekunden - danach flimmerten die Credits über den Bildschirm. Während seines Abenteuers sammelte er 266,566 Erfahrungspunkte. Zum Einsatz kamen die aber nicht. Mit "Stufenstopper" verhinderte er, dass sein Charakter an bestimmten Stellen im Spiel - etwa in Hotels oder Camps - automatisch auflevelte.

Der Stufenstopper, der den Schwierigkeitsgrad im Rollenspiel erhöhen soll, war Bestandteil des Feiertags-Packs für Final Fantasy 15, das am 22. Dezember 2016 veröffentlicht wurde. Darüber hinaus enthielt der DLC das Item "Triumph der Stärke", das euch mehr AP gewährt, wenn ihr die Note A+ für Offensive erhaltet. Außerdem im Feiertags-Pack für Final Fantasy 15 mit dabei: Ein Karnevalsticket für den Mogry-Chocobo-Karneval und ein Kupobo-Shirt, das aber erst zum Start des Karnevals Ende Januar 2017 verfügbar wird. Viele weitere News, Videos und Tipps findet ihr auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15. Die eingangs erwähnten Videos vom Level-1-Durchgang in Final Fantasy 15 zeigt BOYvsVIDEOGAME in seinem YouTube-Kanal. Einen der Clips haben wir nachfolgend eingebunden.

Quelle: Kotaku