Am 29. November 2016 wird das langerwartete Rollenspiel Final Fantasy 15 für PlayStation 4 und Xbox One im Handel erscheinen. Heute Morgen fand deshalb der letzte Active Time Report von Publisher und Entwickler Square Enix vor Release des Spiels statt. Direktor Hajime Tabata konnte diesmal nicht persönlich anwesend sein, hat allerdings für alle Fans eine sehr persönliche Nachricht hinterlassen. Darin spricht er, wie das Teamwork seine Entwickler durch schwere Zeiten gebracht hat und Ergebnisse erzielen konnte, die über den Erwartungen lagen. Im Folgenden könnt ihr das gesamte Statement von Hajime Tabata nachlesen.

"Es ist nur noch ein Tag bis zum Launch. Um hierhin zu kommen, haben wir so viele Dinge überstanden. Danke an meine standhaften Kollegen, ich konnte an diesem Projekt arbeiten ohne nur einen Millimeter davon zu bereuen. Wir haben Ergebnisse erreicht, die unsere persönlichen Kapazitäten überschritten haben - gemeinsam mit allen Kollegen, mit allen Projekt-Beteiligten, mit allen Partnern und allen Fans. Das ist mein Final Fantasy 15 Team. Dieses Team ist mein Stolz. Lasst uns den Release-Tag des Spiels am 29. November gemeinsam mit all unseren Kollegen, die an diesem Spiel gearbeitet haben, zusammen feiern. [...] Eine letzte Sache: Ich bin sehr traurig darüber, dass ich nicht Teil des letzten ATR (Active Time Report) vor dem Release sein konnte. Aber das war nicht das letzte ATR, richtig? Lasst uns definitiv eine spezielle Ausgabe nach dem Release machen! - Final Fantasy XV Director, Hajime Tabata"

Vermutlich wird das Team von Square Enix in kommenden Ausgaben des ATR über die Inhalte des Season-Pass zu Final Fantasy 15 sprechen. Bislang sind dazu nur wenige offizielle Details bekannt gegeben worden. Weitere Meldungen zu Final Fantasy 15 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Dualshockers