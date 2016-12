Final Fantasy 15: ​Speicherstände belegen enorm viel Platz auf der Platte

Über zehn lange Jahre Entwicklung stecken in Final Fantasy 15, dem neuesten Fantasy-Rollenspiel des beliebten Franchises der japanischen Spieleschmiede Square Enix, welches am 29. November 2016 weltweit für PS4 und Xbox One erschienen ist. Endlich können sich Rollenspieler dem neuen Abenteuer von Held Noctis Lucis Caelum, dem Kronprinzen des Königreichs Lucis und seinen Freunden Prompto, Ignis und Gladiolus hingeben. Im Spiel begebt ihr nach Eos - eine Welt voller Magie, politischer Intrigen, Machtspiele und wie in der Serie typisch voll von zahlreichen Fabelwesen.

Zeit, die Festplatte aufzuräumen - So viel Platz verlangen die Savegames von Final Fantasy 15

Wer Final Fantasy 15 spielt und seinen Fortschritt speichern möchte, der muss dafür auf seiner PS4- oder Xbox One-Festplatte ordentlich Platz freiräumen. Der Speicherstand des RPGs beansprucht nämlich stolze 630 Megabyte, wenn alle Möglichkeiten zum Speichern des Spielfortschritts genutzt werden. Die Speicherstände werden als Gesamtblock im System angelegt und das System reserviert zehn Slots, die im Spiel selber benutzt werden können. Von den zehn verfügbaren werden zwei von vorn herein geblockt und als Autosaves genutzt. Die Spieler haben somit die Möglichkeit, acht Blocks für manuelles Speichern zu benutzen. Werden nicht alle Speicherstände genutzt, fällt die Savegame-Datei auch nicht so groß aus.

In Kombination mit den Installationsdateien, die bei rund 51 Gigabyte liegen, beansprucht das Spiel somit bei Inanspruchnahme aller verfügbaren Speicherslots ziemlich viel Platz auf den Speichermedien. Für Besitzer von Konsolen mit 500-Gigabyte-Festplatten könnte diese Anforderung recht knackig ausfallen - immerhin belegen die Installationsdateien mitsamt des voll genutzten Speicherstandes von Final Fantasy 15 prozentual betrachtet mit rund 52 Gigabyte mehr als zehn Prozent des gesamten Systemspeichers.

Was unsere Redaktion über Final Fantasy 15 denkt, erfahrt ihr in diesem Artikel mit entsprechendem Redaktions-Talk im Video. Solltet ihr in der Welt Eos einmal feststecken und nicht weiter wissen, so hilft euch unsere detaillierte und bebilderte Komplettlösung mit Tipps zur Hauptquest sicherlich weiter. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Final Fantasy 15 findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite. Ob der benötigte Speicherplatz für euch ein Problem darstellt, oder ihr diesen Umstand mit einer zuckenden Schulter hinnehmt, könnt ihr der Community und uns gerne in den Kommentaren unterhalb dieser Zeilen mitteilen!