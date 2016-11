Final Fantasy 15: Wir reisen zu den Sightseeing-Highlights - so schön ist die Spielwelt

Final Fantasy 15 ist ab heute für PS4 und Xbox One im Handel erhältlich. In unserem Test zum Rollenspiel erfahrt ihr, dass euch im Japano-Rollenspiel eine wunderschöne, abwechslungsreiche Spielwelt erwartet. In unserem nachfolgenden Video nehmen wir euch mit auf eine kleine Rundreise durch die schönsten Orte im Spiel, darunter Altissia, Hammerhead, Cartanica, Cauthess, Lake Alstor und die Hammerhead-Werkstatt. Das Video startet nach nur einem Klick auf den folgenden Stream. Klickt auf den HD-Button, um den Clip in einer High-Definition-Qualität abzuspielen.

Redakteur Viktor Eippert kommt in seinem Test zum Fazit: "Da dieses Final Fantasy der realen Welt nachempfunden ist, kommt ihr oft an Orte, die man sich wunderbar auch in der Realität vorstellen könnte. Gepaart mit dem schönen Beleuchtungssystem des Tag-/Nacht-systems sowie dem Wettersystem ergaben sich bei der Erkundung der Spielwelt immer wieder Momente, in denen wir einfach nur den Ausblick genossen oder die schöne Stimmung aufgesaugt haben. Rein technisch ist die Grafik von Final Fantasy XV sehr gut, wenn auch kein Augenöffner (gerade bei den Texturen), doch durch das gute Art Design und das bahnbrechende Monsterdesign ist es dennoch die meiste Zeit ein toller Anblick." Den vollständigen Test zu Final Fantasy 15 lest ihr unter diesem Link. Auf unserer Themenseite erhaltet ihr außerdem aktuelle News, Videos und viele weitere Eindrücke zum Rollenspiel.