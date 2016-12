Gibt's ein populäres Spiel? Dann mach doch eine Sex-Parodie dazu - die Porno-Produzenten bei Brazzers toben sich weiter in ihrem frisch entdeckten Geschäftsfeld aus und veröffentlichen mit Full Service Station eine neue "XXX Parody", diesmal in Anspielung auf Final Fantasy 15. Worum es geht? Charakterdarsteller Sean Lawless strandet in der Wüste mit seinem Auto. Helfen kann ihm da nur eine knapp bekleidete Mechanikerin, gespielt von Nikki Benz. Die offensichtlich an Final-Fantasy-Autoschrauberin Cindy angelehnte Dame muss aber nicht nur den Wagen flott machen, sondern auch einen schauderhaft gruseligen CGI-Troll bekämpfen.

Full Service Station: Dieser Troll ist wirklich furchteinflößend Quelle: Brazzers "Nikki stellt bald fest, dass sie noch ein ganz anderes Monster zähmen muss", heißt es im lyrischen Beschreibungstext zum Filmskript - welches Monster damit wohl gemeint sein könnte? Das überlassen wir eurer Fantasie. Unklar bleibt derweil, warum die Autoren die Steilvorlage eines Roadtrips teilweise unreifer Bengel nicht verwandelten - und dem einen männlichen Charakter dann sogar noch das Final-Fantasy-typische beeindruckende Haupthaar fehlt. Aber das Brazzers-Team wird wissen, was es tut. Schließlich ist "Full Service Station" längst nicht die erste Spiele-Parodie. Mit Cock of Duty und Oversnatch wurden in den letzten Monaten bereits zwei Shooter versext. Zur Call-of-Duty-Parodie gibt's sogar einen jugendfreien Trailer, der einen Vorgeschmack auf die Produktionsqualität liefert: