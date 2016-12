Nach Abschluss der Story in Final Fantasy 15 (Achtung, mögliche Spoiler-Gefahr!) warten besondere Herausforderungen auf Spieler. Dazu zählen unter anderem die sogenannten Pitioss Ruins - ein spezieller Dungeon, den die vierköpfige Heldentruppe im Japano-Rollenspiel nur mit der zum Flugzeug umfunktionierten Regalia erreichen kann. An diesem mit unzähligen mit Fallen gespickten Labyrinth bissen sich schon viele Veteranen die Zähne aus. Monster-Begegnungen gibt es in den Pitioss Ruins zwar nicht, doch die gnadenlos schweren Geschicklichkeitseinlagen kombiniert mit der ständigen Düsternis und der suboptimalen Kameraführung in engen Räumen sorgen für einen sehr langen Aufenthalt. Mehrere Spieler berichten, sie hätten vier Stunden oder mehr benötigt, um den Ausgang zu finden.

Umso bemerkenswerter ist die Leistung von Flobberworm4, der das Labyrinth in knapp sechs Minuten (!) erfolgreich abgeschlossen hat. Zum Beweis veröffentlichte er auf seinem YouTube-Kanal ein entsprechendes Walktrough-Video. Darin zeigt er eine bis dato offenbar nicht entdeckte Abkürzung, die eine immense Zeitersparnis bringt. Um in einer späteren Passage auf einer gigantischen Statue zu landen, beschwört er mit Noctis im richtigen Augenblick eine Kristallwaffe, schwingt diese anschließend einige Male und verschafft sich damit offenbar einen Schub. Am Ende des Videos steht Flobberworm4 glücklich am Ausgang und hält seine verdiente Belohnung in den Händen: die Black Hood. Ein besonderes Schmuckstück, das nur Noctis ausrüsten kann und automatisches Ausweichen ohne Knopfdrücken ermöglicht!