PETA kritisiert eines der Minispiele in Final Fantasy 15: das Angeln. "Dabei kann der Spieler bis zu 40 verschiedene Fische fangen und erhält als Meister des Angelsports zusätzlich noch eine Trophäe", teilt die Tierrechtsorganisation mit und ergänzt, die in Hamburg ansässige Square Enix GmbH in einem Brief dazu aufgeordert zu haben, "künftig keine Videospiele in Deutschland mehr zu vermarkten, die das Jagen und Töten von Tieren banalisieren". PETA schlägt vor, stattdessen Spiele zu entwickeln, "die Tiere zelebrieren, nicht aber ihren Tod - wenn auch nur digital - zur Freizeitbeschäftigung machen".

Dr. Tanja Breining, Meeresbiologin sowie Fachreferentin für Fische und Meerestiere bei PETA, dazu: "Angeln bedeutet, Fische in eine Falle zu locken und sie minuten- bis stundenlang einem qualvollen Todeskampf auszusetzen, bevor sie schließlich erschlagen oder lebendig aufgeschnitten werden oder gar langsam und qualvoll ersticken. Heute wissen wir, dass ein Fisch ein 'Jemand' ist und kein 'Etwas'". Es sei ein Armutszeugnis für jedes Spiel, das Angeln zu glorifizieren. Ob und in welcher Form Square Enix auf die PETA-Aufforderungen reagiert, bleibt abzuwarten.

Für die in Final Fantasy 15 geangelten Fische erhalten Spieler in der Regel Filets für Kochzutaten - die Rezepte stellt Charakter Ignis her. Weitere Infos zum Spiel findet ihr auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15.

Zuvor äußerte sich PETA etwa auch zum Landwirtschafts-Simulator 17. PETA würde es begrüßen, würden die Entwickler von Giants Software auch Schlachthöfe für Schweine in das Spiel integrieren. Ein Schreiben an die Entwickler schildert detailliert, was die bedauernswerten Tiere dort und im Vorfeld erleiden müssen. Sollte man diese Form der authentischen Darstellung im Landwirtschafts-Simulator 17 als zu drastisch und damit ungeeignet für die potentiellen Käufer erachten, hätte PETA auch noch einen Alternativvorschlag. Anstatt eine rosarote Welt der Viehzucht vorzugaukeln, sollte Giants besser ganz auf die Darstellung des Bereiches Viehzucht verzichten.

Quelle: PETA-Pressemitteilung