Final Fantasy 15 Demo: Zwei Grafikmodi, HDR-Option - Einstellungen im Detail

Das US-Magazin DualShockers hat das Optionsmenü der Final Fantasy 15: Judgement Disk Demo ins Englische übersetzt. Mithilfe von Screenshots können sich Interessierte einen Überblick über die Einstellungsmöglichkeiten der Rollenspiel-Demo verschaffen. Die verfügbare Demo wurde ausschließlich in die japanische Sprache lokalisiert und steht seit vergangenem Samstag in den japanischen Stores der beiden Konsolen Xbox One und PS4 als Download bereit. Die Vollversion von Final Fantasy 15 wird hingegen auch in die englische und deutsche Sprache lokalisiert werden.

Laut Bericht von DualShockers enthält das fertige Spiel ein HDR-Menü für die PS4, PS4 Pro und Xbox One S, wobei ein HDR-fähiges Fernsehgerät vorausgesetzt wird. Inhaber einer PlayStation 4 Pro können außerdem die Bildqualität in zwei Stufen regulieren. Der "High Quality Mode" verbessert die Umgebungsdetails, Schatten und Vegetation, limitiert die Bildrate jedoch auf 30. Im "Lightweight Mode" läuft Final Fantasy 15 schließlich flüssiger, dafür aber in verringerter Grafikqualität. Während diese und weitere Einstellungen in der Vollversion vorgenommen werden können, sind sie in der Demo-Version teilweise nicht anwählbar.

Final Fantasy 15 erscheint weltweit am 29. November 2015 für die Playstation 4 und Xbox One. Weitere Informationen zum neusten Final-Fantasy-Ableger findet ihr auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15. Auf DualShockers' Seite findet ihr die Screenshots zu Final Fantasy 15: Judgment Disc. Habt ihr die Demo bereits angespielt oder wartet ihr bis zum Release der Vollversion? Auf welche Neuerungen freut ihr euch am meisten? Nutzt die Kommentarbox unter dem Artikel und lasst die Community an eurer Meinung teilhaben!

Von Christian Alo

Autor