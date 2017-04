Für diejenigen, die nicht genug von Final Fantasy 15 bekommen, haben wir hier gute Neuigkeiten. Offenbar erwartet uns bald ein neues Mobile Game im Universum von Final Fantasy 15 mit dem Beinamen "A New Empire". Vor einigen Tagen tauchte im Netz eine Webseite auf (ffxvprereg.com), die auf eine vorzeitige Registrierung deutete. Die vergleichsweise schlechte Qualität der dort präsentierten Bilder ließen aber Zweifel an der Echtheit aufkommen. Schließlich wurde die Page offline genommen, nun ist sie wieder da, aber ohne jegliches Medienmaterial und bloß als Anmeldung zu einer "Guest Area".

In der Zwischenzeit tauchte aber im neuseeländischen iTunes-Store eine scheinbar offizielle Produktseite zu Final Fantasy 15: A New Empire auf, die einige Beschreibungen sowie Screenshots beinhaltet. Laut der Seite ist das Mobile Game für iPhone und iPad verfügbar. So steht dort geschrieben:

"Sei im brandneuen Mobile Game Final Fantasy XV: A New Empire der Held deines eigenen Final Fantasy XV-Abenteuers! Baue dein eigenes Königreich, entdecke mächtige Magie und beherrsche das Reich neben all deinen Freunden!

Reise durch riesige Königreiche, sammle magische Ressourcen und baue das stärkste Reich in der Final Fantasy-Geschichte!

- Erlebe dein eigenes FFXV-Abenteuer auf deinem Handy

- Begib dich in die Action mit Noctis, Cindy, und all deinen liebsten FF15-Charakteren

- Kämpfe mit Freunden und gegen Feinde in legendären Schlachten gegen Millionen von Spielern aus der ganzen Welt!

- Baue dein Reich auf und trainiere deine Truppen, um in actiongeladenen Echtzeit-Schlachten zu gewinnen

- Erstelle die ultimative Gilde oder verbinde dich mit bereits starken Kräften

- Gehe mit deiner Gilde strategisch vor, um Feinde und Bestien in Echtzeit-Schlachten zu vernichten

- Kämpfe für den Kristall gegen Spieler aus der ganzen Welt

Eine offene Welt ohne Regeln erwartet dich: nur Magie zählt.

Wird deine Magie wachsen oder wirst du besiegt? Deine Legende beginnt jetzt im neuen MMORPG: Final Fantasy 15: A New Empire."

Ein kurzer Check im deutschen iTunes-Store verrät, dass es Final Fantasy 15: A New Empire hierzulande noch nicht gibt. In der Artikelbeschreibung im neuseeländischen iTunes wird aber Deutsch als verfügbare Sprache gelistet. Der Hersteller der Software ist Epic Action LLC und der Download beträgt 146 Megabyte.

Ob und wann es Final Fantasy 15: A New Empire nach Deutschland schafft, steht aktuell nicht fest. Sobald wir mehr wissen, werden wir auch natürlich darüber informieren. Mehr interessante News, wissenswerte Infos, Screenshots und Videos zu Final Fantasy 15 (PS4 und Xbox One) findet ihr auf unserer umfangreichen Themenseite.

Quelle: iTunes Neuseeland