Final Fantasy 15: ​Mobiles Free2Play-MMO angekündigt

Square Enix baut das Universum rund um sein demnächst erscheinendes Rollenspiel Final Fantasy 15 (ab 29. November für PS4 und Xbox One) noch weiter aus. Überraschend angekündigt wurde nun nämlich auch ein MMORPG. Allerdings handelt es sich nicht um eine Fortsetzung von Final Fantasy 11 beziehungsweise 14, sondern um einen Free2Play-Ableger für Mobilgeräte. Konkrete Plattformen wurden noch nicht bestätigt. Es ist aber davon auszugehen, dass Final Fantasy 15 - MMO für die beiden führenden Betriebssystem Google Android und Apple iOS erhältlich sein wird.

Entwickelt wird das Final Fantasy 15-MMO nicht intern bei Square Enix. Damit wurde die amerikanischen Mobile-Spezialisten von Machine Zone beauftragt. Gabe Leydon, Gründer und CEO des Studios, nennt es eine "Ehre, an dem Franchise arbeiten zu dürfen". Yosuke Matsuda, Präsident und Representative Director von Square Enix, ist davon überzeugt, den richtigen Partner gefunden zu haben. Schließlich habe Machine Zone mit erfolgreichen Titeln wie Game of War: Fire Age oder Mobile Strike sein Können in der Vergangenheit schon mehrfach unter Beweis gestellt. Einen Release-Termin hat das Final Fantasy 15-MMO noch nicht.

Quelle: BusinessWire