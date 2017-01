Final Fantasy 15: Januar-Patch bringt die Selfie-Kamera

Ab dem 24. Januar wird in Final Fantasy 15 gefeiert - dann startet nämlich der Mogry-Chocobo-Karneval. Die für den Besuch nötigen Tickets gibt's über die bereits zum Download verfügbaren "Feiertags Pack"-DLCs. Das Feiertags-Paket gibt's sowohl in einer Gratisfassung als auch in einer kostenpflichtigen Fassung für Besitzer des Season Pass. Zugang zum Karneval gibt's aber mit beiden Varianten. Zum Start des Karnevals veröffentlichen die Entwickler außerdem ein weiteres Update für Final Fantasy 15 - jetzt gibt's die Patch Notes.

Die liegen von offizieller Seite aus derzeit zwar nur in japanischer Fassung vor, wurden von Fans jedoch bereits übersetzt (via Dualshockers). Das Update bringt natürlich vor allem den Karneval ins Spiel, bringt obendrein aber auch eine Fotokamera für Noctis mit. Die wird in der nicht offiziellen Übersetzung als Selfie-Kamera bezeichnet - ob sie tatsächlich nur Selfies zulässt, bleibt abzuwarten. In jedem Fall sollen Spieler selbst außerhalb von Kämpfen jederzeit Schnappschüsse anfertigen können und sind somit nicht mehr auf Promptos Finger am Auslöser angewiesen sein.

Final Fantasy 15: englische Patch Notes zum Januar-Update

For those who own the Holiday Pack + (Season Pass Exclusive) Moogle Chocobo Carnival implemented. Added costume Festive Ensemble. Added Photo Frames "Holiday Pack +" Limited Edition

For those who own the Holiday Pack (Free Version) Moogle Chocobo Carnival implemented. Added costume Choco-Mog Tee. Added Photo Frames "Holiday Pack +" Limited Edition

For everyone: implementation of the "selfie-shooting feature" (since the announcement is in Japanese, the English name may be slightly different depending on how it'll be localized). Outside of battle, players will be allowed to take pictures freely.