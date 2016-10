Final Fantasy 15: Gold-Status erreicht und neuer CGI-Trailer "Omen" veröffentlicht

Nach vielen Jahren der Entwicklung hat Publisher Square Enix heute offiziell bekannt gegeben, dass Final Fantasy 15 den Gold-Status erreicht hat. Damit steht einer Veröffentlichung am 29. November 2016 nichts mehr im Wege. Ursprünglich sollte das Rollenspiel am 30. September 2016 erscheinen, wurde dann jedoch für kleinere Verbesserungen um wenige Wochen verschoben. Zur Feier des Meilensteins hat Square Enix nun einen neuen und spektakulären CGI-Trailer mit dem Titel "Omen" veröffentlicht. Das entsprechende Video findet Ihr unterhalb dieser Meldung.

Im Trailer sieht man Protagonist Noctis, der sich in einer schnell verändernden Welt gegen unterschiedliche Feinde durchsetzen muss und gegen den Verlust seiner Fähigkeiten kämpft. "Omen" wurde vom 3D-Animationsstudio DIGIC Pictures produziert, das bereits für den kürzlich veröffentlichten Film Kingsglaive: Final Fantasy 15 verantwortlich war. Im kommenden Rollenspiel dreht sich die Geschichte um Hauptcharakter Noctis, der mit seinen Freunden Ignis, Gladiolus und Prompto unterwegs ist. Wer den Titel noch vor Release anspielen möchte, kann das im Rahmen der angekündigten Deutschland-Tour in sieben Großstädten in Deutschland machen. Weitere Meldungen und Videos zu Final Fantasy 15 findet Ihr auf unserer Themenseite.