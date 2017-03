Final Fantasy 15: Gladiolus-DLC mit zwei Stunden Spielzeit

Nach Gratis-DLCs und einem Karnevals-Ingame-Event starten die Entwickler von Square Enix bald die Season-Pass-DLCs für Final Fantasy 15. Den Anfang macht Episode Gladiolus, in der Spieler mit dem Haudrauf aus der Entourage von Prinz Noctis auf Tour gehen. Der DLC zeigt was während Gladios Abwesenheit in der Hauptstory passiert ist - Cor ist ebenfalls mit dabei. Der Gladiolus-DLC soll Spieler 90 bis 120 Minuten beschäftigen, erklärte Produzent Haruyoshi Sawatari im Interview mit der Redaktion von Game Informer.

Nach den bis zu zwei Spielstunden ist allerdings nicht zwingend Schluss. Der erste Durchgang schaltet Sawatari zufolge Bonus-Modi frei, die Wiederspielwert bieten sollen. Was diese Modi bieten, geht aus dem Interview allerdings nicht hervor. Episode Gladiolus erscheint am 28. März und ist für Käufer des Season Pass natürlich kostenlos. Außerdem arbeitet das Team bereits an den zwei weiteren Gefährten-DLCs sowie weiteren Update-Inhalten - dazu gehören auch Tests mit einem Offroad-Regalia. Zu einer PC-Umsetzung von Final Fantasy 15 gibt es nach wie vor keine Bestätigung - dafür aber neue Hinweise.