Final Fantasy 15: Gladiolus-DLC – Preis & Story

Für Final Fantasy 15 stehen noch diverse kostenpflichtige Download-Erweiterungen an - unter anderem wird den Gefährten von Noctis jeweils ein eigener Story-DLC gewidmet. Die erste dieser Zusatzepisoden dreht sich um Gladiolus und soll am 28. März erscheinen. Über die offizielle Webseite zum Spiel gibt's nun einige weitere, zugegebenermaßen kleine, Details zum Gladio-DLC. Wir kennen nun nämlich den Preis: 4,99 US-Dollar werden für den DLC fällig. Hierzulande ist entsprechend wohl mit einem Preisschild von knapp 5 Euro zu rechnen. Besitzer des Season Pass erhalten den Gladiolus-DLC ohne weitere Kosten.

In der Vorstellung des Zusatz-Inhalts für Final Fantasy 15 gibt's außerdem nochmal eine Zusammenfassung der DLC-Handlung: "Gladio, einer der drei Gefährten von Noctis, wird in seiner eigenen Episode mit neuer Handlung erstmals zu einem spielbaren Charakter - mit einem deutlich anderen Gameplay. Die Handlung setzt nach dem Kampf der vier Freunde gegen Ravus an. Gladio verlässt die Gruppe, um gemeinsam mit Cor zu trainieren und noch mächtiger zu werden. Er stellt sich neuen Herausforderungen und begegnet überlebensgroßen Monstern".

Zu den weiteren bereits angekündigten DLCs für Final Fantasy 15 gehören außerdem Gefährten-Episoden rund um Prompto und Ignis sowie eine Multiplayer-Erweiterung, die auch einen Charakter-Editor ins Rollenspiel bringen soll. Außerdem arbeiten die Entwickler daran, den Regalia frei steuerbar zu machen. Alle weiteren Informationen zum Spiel findet ihr gesammelt auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15.

via WCCFTech