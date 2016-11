Am 29. November 2016 erscheint das langerwartete Rollenspiel Final Fantasy 15 für PlayStation 4 und Xbox One im Handel. Während das Spiel bereits bei manchen Einzelhändlern erhältlich ist, müssen manche Fans noch geduldig bis kommenden Dienstag auf das Rollenspiel von Square Enix warten. Im Vorfeld der Veröffentlichung wurde nun bereits die benötigte Speichergröße des Spiels enthüllt. Demnach nimmt die PlayStation 4-Version mindestens 50,69 GB auf eurer Festplatte ein, die Fassung für Xbox One benötigt 50,94 GB. Wer das Spiel über den PlayStation Store herunterlädt, kann bereits nach rund 6,6 GB an Spiel-Daten das Abenteuer starten.

Vor wenigen Tagen wurden bereits erste Informationen zum Day-One-Patch mit dem Namen "Crown Update" bekannt gegeben. Mit dem Patch werden weitere Verbesserungen am Rollenspiel vorgenommen sowie neue Szenen aus dem Film Kingsglaive: Final Fantasy 15 und dem Omen-Trailer hinzugefügt. Das Update hat eine Gesamtgröße von 7,2 GB und kann vor dem Start des Spiels heruntergeladen werden. Weitere Meldungen und Videos zu Final Fantasy 15 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: DualShockers