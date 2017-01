Final Fantasy 15: Bisher unangekündigte Erweiterung in Arbeit

Final Fantasy 15 ist noch längst nicht komplett. Im Januar erwartet Käufer des JRPGs der Moogle Chocobo Carnival. Im Rahmen des Season Pass sind außerdem bereits drei Erweiterungen angekündigt, die sich jeweils um einen der drei Begleiter von Protagonist Noctis drehen. Im Gespräch mit der Redaktion des japanischen Spielemagazins Famitsu kündigte Game Director Hajime Tabata nun (laut DualShockers) noch einen weiteren Zusatzinhalt an.

"Derzeit läuft die Entwicklung der Updates für Final Fantasy 15 - und wir arbeiten außerdem an einer noch unangekündigten aber großartigen Erweiterung; darauf könnt ihr euch freuen", so Tabata. Weitere Details zu dieser Mystery-Erweiterung gibt es noch nicht. Unklar ist nach wie vor auch, wann die kurz nach Release versprochenen Kampagnen-Anpassungen erscheinen. Das Entwicklerteam will das vielfach kritisierte 13. Kapitel überarbeiten und mit neuen Zwischensequenzen sogar die Handlung weiter ausbauen. Alle weiteren Infos zum Spiel gibt's gesammelt auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15.