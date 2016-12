Final Fantasy 15: ​Episode Gladiolus-DLC mit neuen Gebieten und einem bekannten Boss - Gerücht

Final Fantasy 15 ist sein einigen Wochen für die PS4 und Xbox One auf dem Markt. Damit ist die Arbeit an dem neuesten Ableger der altehrwürdigen Fantasy-Rollenspiel-Reihe von Square Enix aber noch längst nicht beendet. Auch in Zukunft wird es mit Final Fantasy 15 weitergehen und es stehen zahlreiche Gratis-Updates an, wie die Entwickler jüngst in einem Fahrplan bekanntgegeben haben. Ein Bestandteil dieser Zukunftspläne ist ein DLC mit dem Namen Episode Gladiolus, das sich um den gleichnamigen Helden und Mitglied der Vierergruppe aus dem Spiel dreht.

Nun tauchten weitere Informationen zu dem geplanten Gladiolus-DLC auf. Youtuber "Mrhappy" hat ein Paket von Square Enix aus London erhalten, in dem ein namenloses Buch zu Final Fantasy 15 enthalten war. Darin waren auch Details zu dem geplanten Gladiolus-DLC enthalten, die er in einem Video auf YouTube bekanntgegeben hat. In genanntem Buch soll die Rede von neuen Gebieten sein, die bisher im Hauptspiel nicht enthalten sind. Episode Gladiolus soll auch einen wiederkehrenden und bekannten Boss aus der Final Fantasy-Saga enthalten, der langjährige Fans der Serie gut bekannt ist und diese positiv überraschen soll. Um wen es sich dabei handelt, wird im besagten Clip verraten. Das Video könnt ihr euch nachfolgend anschauen, doch seid vor Spoilern gewarnt.

>> Achtung, Spoiler! <<

Bei den Fakten handelt es sich jedoch um keine offizielle Ankündigung von Entwickler Square Enix.