Final Fantasy 15: Wie geht’s weiter? Entwickler-Livestream am 2. Februar

In Final Fantasy 15 wird derzeit der Kupobo-Karneval gefeiert - das für ein Singleplayer-Rollenspiel vergleichsweise ungewöhnliche, zeitlich begrenzte Event ist ein erster Vorgeschmack darauf, dass die Entwicklung von Final Fantasy 15 längst nicht abgeschlossen ist. Wie geht's nun aber weiter? Am 2. Februar um 12 Uhr deutscher Zeit gibt's Antworten auf diese Frage. Dann veranstalten die Entwickler nämlich einen weiteren "Active Time Report"-Livestream und wollen Infos zur Zukunft verraten. Verfolgen könnt ihr den Stream via Youtube:



Was konkret gezeigt wird, ließen die Macher einem Bericht auf Gematsu zufolge offen. Angekündigt wurden aber schließlich bereits Updates, die unter anderem Anpassungen am 13. Kapitel vornehmen sollen. DLCs zu den drei Begleitern von Prinz Noctis sind ebenfalls bereits bestätigt - kürzlich deutete Game Director Hajime Tabata sogar eine bisher noch unangekündigte Erweiterung an. Es gäbe also ausreichend potentiellen Gesprächsstoff für den Stream. Weitere Infos zum JRPG findet ihr gesammelt auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15.