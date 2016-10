Final Fantasy 15 geht auf Deutschland-Tour durch 7 Großstädte

Final Fantasy 15 erscheint am 29. November nach mehreren Verschiebungen endlich für PS4 und Xbox One. In den Wochen vor Release geht Hersteller Square Enix mit seinem Japano-Rollenspiel deshalb auf große Deutschland-Promo-Tour. Zwischen dem 2. und dem 11. November macht Final Fantasy 15 Station in den sieben Großstädten Berlin, Leipzig, München, Stuttgart, Frankfurt, Düsseldorf und Hamburg. Die genauen Daten und Locations findet ihr auf der auch unterhalb verlinkten Webseite RoadToRelease.de

Anwesende bekommen die Möglichkeit, Final Fantasy 15 an jeweils 40 Anspielstationen "ausführlich" anzuspielen. Unter anderem wird das mysteriöse Kapitel 0 zur Auswahl stehen. Außerdem kann ein spezielles Goodie-Bag mit Geschenken abgegriffen werden. Die jeweils 50 ersten Besucher erhalten überdies ein streng limitiertes Tour-Shirt. Wer Wartezeiten wie unter anderem von der Gamescom gewohnt umgehen möchte, kann sich bei Eventbrite einen sogenannten Fast Pass besorgen, und wird dann beim Einlass bevorzugt behandelt. Alle weiteren News und Infos findet ihr wie gewohnt auf unserer Themenseite zu Final Fantasy 15.

Quelle: RoadToRelease.de