Am 29. November 2016 erscheint mit Final Fantasy 15 der nächste Ableger der Rollenspiel-Reihe von Square Enix für PlayStation 4 und Xbox One. Wenige Tage vor dem Release hat der Publisher nun erste Details zum Day-One-Patch mit dem Titel "Crown Update" bekannt gegeben. Damit werden verschiedene Bereiche des Spiels verbessert sowie neue Funktionen hinzugefügt. Die vollständige Liste mit allen Veränderungen durch das "Crown Update" findet Ihr am Ende dieser Meldung.

Wir haben bereits darüber berichtet, dass sich die ersten Kopien von Final Fantasy 15 bereits im Umlauf befinden. Diesbezüglich hat sich nun Game Director Hajime Tabata in einem persönlichen Statement an seine Fans gerichtet. Darin heißt es: "Wir nähern uns dem Release-Datum am 29. November. Ich wünsche mir aus tiefstem Herzen, dass jeder das Spiel mit einem neuen und frischen Gefühl erleben kann. Allerdings wurden bereits einige Kopien von Final Fantasy 15 in manchen Teilen der Welt veröffentlicht und Videos ins Internet hochgeladen. Es ist unser großes Ziel, dass alle die Geschichte von Final Fantasy 15 am Release-Tag genießen und die Überraschungen entdecken können. [...] für diejenigen unter euch, die sich auf Final Fantasy 15 freuen, raten wir vorsichtig zu sein. Wir versuchen alles was wir können, um den Kreislauf der Spoiler-Videos zu verhindern. Alle, die das Spiel bereits früher erhalten haben, denkt bitte an diejenigen, die eine lange Zeit auf das Spiel gewartet haben."

Inhalte des Day-One-Patch "Crown Update" von Final Fantasy 15

Camera improvements will make it easier to track action going on in narrow areas.

The new "Wait Mode" function (makes it so the game automatically waits when you stop command inputs) will get an ability tree for more in-depth strategic elements.

A "Monster Whistle" that can be used to call out monsters will be added.

New event scenes from Kingsglaive: Final Fantasy X V and "Omen" trailer will be added.

V and "Omen" trailer will be added. Recipes and fish varieties, as well as a gallery, will be added for players who enjoy collecting items.

Social network function will be added, allowing players to upload Prompto's photographs to Facebook and Twitter.

