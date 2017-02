Final Fantasy 14: Trials of Bahamut - das Real Escape Game im Trailer

12.02.2017 um 09:15 Uhr In einem rätselhaften Trailer kündigte Scrap Entertainment das Real Escape Game Trials of Bahamut für Final Fantasy 14 an. In Städten wie Los Angeles wird es im Sommer 2017 Veranstaltungen geben, bei denen Fans von Final Fantasy 14 bestimmte Aufgaben erfüllen müssen. Schaut euch den Trailer an.

