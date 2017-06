06:37

Final Fantasy 14: Stormblood - die neuen Gebiete im Video

02.06.2017 um 09:15 Uhr Am 20. Juni erscheint die zweite Erweiterung für Final Fantasy 14. In Stormblood gibt es wie gewohnt viele neue Gebiete und Städte zu entdecken. Auf was sich die Fans freuen dürfen, stellt Entwickler Square Enix in einem Video vor. Neben neuen Gebieten, einem neuen Maximal-Level und neuen Dungeons erscheinen mit Stormblood auch die beiden neuen Klassen Rotmagier und Samurai.

