Im Rahmen des Final Fantasy 14 Fan Festival 2016 in Las Vegas hat Square Enix die nächste große Erweiterung zum Online-Rollenspiel angekündigt - Stormblood soll neben Handlung und Gebieten allerdings auch ein technisches Upgrade vollführen, und wird deswegen offenbar erstmalig nicht mehr auf der PlayStation 3 spielbar sein, wie die Entwickler verlauten ließen. Wer noch keine PlayStation 4 besitzt, und Final Fantasy 14 weiterspielen möchte, hat nun aber offenbar mehr Anreiz, sich die neue Konsole zuzulegen, denn je: Wie Game Director Naoki Yoshida angekündigt hat, wird der Publisher offenbar ein spezielles Upgrade-Programm starten, das es Spielern der PS3-Version erlauben wird, gratis auf die PS4-Fassung zu upgraden. Die neue Hardware selbst bezahlt Square den Spielern zwar logischerweise nicht, doch das eigentliche Spiel müsste damit immerhin nicht noch einmal erworben werden.

Der Bedarf für stärkere Hardware kommt dabei wohl nicht von Ungefähr: Auch die minimalen PC-Anforderungen von Final Fantasy 14 sollen mit der Erweiterung von Stormblood ansteigen, Yoshida zufolge soll das Spiel nicht mehr mit ganz so veralteter Hardware funktionieren, wie das bislang der Fall war. So rät er ebenfalls Nutzern von 32-Bit-Systemen, auf die 64 Bit zu upgraden - der Entwickler versuche zwar, nach wie vor beide Systeme zu unterstützen, versprechen kann er dies jedoch offenbar nicht. Den PS3-Spielern sprach Yoshida jedenfalls seinen Dank aus: Ohne die wäre das Spiel nicht so ein Erfolg geworden. Ob auch Final Fantasy 14: Stormblood ein Erfolg wird, sehen wir irgendwann im Frühsommer 2017, wenn die Erweiterung erscheinen soll.

Quelle: Polygon