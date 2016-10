Square Enix hat auf dem Final Fantasy 14 Fan Festival 2016 in der Zockerstadt Las Vegas die nächste große Erweiterung zum Online-Rollenspiel angekündigt. In Stormblood, so der Titel des Addons, besteht die (Haupt-) Aufgabe der Spieler darin, die Kontrolle über den Stadtstaat Ala Mhigo wiederzuerlangen. Die hat der neue Regent Zenos Yae Galvus nämlich vor etwa zwanzig Jahren an sich gerissen. Der erste Teaser-Trailer zu Final Fantasy 14: Stormblood zeigt einen Kampf in Rhalgr's Reach, dem Unterschlupf des Widerstandes in Ala Mhigo. Weitere neue Areale gibt's auf den Screenshots zu sehen.

Final Fantasy 14: Stormblood soll jede Menge neuer Inhalte bieten, also Siedlungen, Dungeons, Berufe etc. Square Enix verspricht den Umfang eines Vollpreisspiels. Und auch am Gameplay wird es Änderungen geben. Unter anderem das Kampfsystem soll eine Generalüberholung erfahren. Das Inventar soll mehr Platz bieten. Das Level-Cap steigt auf 70. Auch in technischer Hinsicht sind offenbar Optimierungen geplant. So steigen die PC-Anforderungen in noch unbekanntem Maße an. Die Last-Gen-Konsole PS3 wird fortan nicht mehr unterstützt. Erscheinen soll Final Fantasy 14: Stormblood im "Frühsommer 2017".