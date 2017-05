Von Square-Enix gibt es heute ein neues Video zu Final Fantasy 12: The Zodiac Age. Darin wird das laut Pressemitteilung "bahnbrechende" Kampfsystem namens "Gambit" vorgestellt. Dieses erlaubt es dem Spieler, seinen KI-gesteuerten Party-Mitgliedern flexible taktische Kommandos zu erteilen, um so auf jede Gefahrensituation angemessen reagieren zu können. Neben dem "Gambit"-System ist das titelgebende "Zodiac"-Jobsystem essentieller Bestandteil von Final Fantasy 12: The Zodiac Age. Damit lassen sich Charaktere nach den eigenen Wunschvorstellungen weiterentwickeln.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age erscheint am 11. Juli 2017 exklusiv für Sonys PS4. Über etwaige Optimierungen für die stärkere Pro-Hardware ist noch nichts bekannt. Es handelt sich um eine nicht nur technisch, sondern auch hinsichtlich des Gameplays überarbeitete Neuauflage des vor inzwischen über zehn Jahren für den Konsolen-Vor-Vorgänger, also die PS2, veröffentlichten Japano-Rollenspiels. Final Fantasy 12: The Zodiac Age ist als Standard, Limited und Collector's Edition erhältlich. Alle weiteren News und Infos zum RPG-Remaster findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Final Fantasy 12: The Zodiac Age.