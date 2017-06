Im neuesten Trailer zu Final Fantasy 12: The Zodiac Age erfahren wir mehr über die "epische" Handlung des Japano-Rollenspiels. Kenner des Originalspiels erfahren natürlich eher wenig Neues, können sich aber von der "wunderschönen, überarbeiteten" HD-Grafik sowie dem ebenfalls "neu aufgelegten" Soundtrack überzeugen. Die technischen Verbesserungen sind durchaus beachtlich, obwohl es sich - anders als beispielsweise im Fall von Final Fantasy 7 - nicht um ein vollwertiges Remake handelt, sondern lediglich nur um eine aufpolierte Neuauflage des inzwischen über zehn Jahre alten Klassikers.

Final Fantasy 12: The Zodiac Age erscheint am 11. Juli 2017 exklusiv für Sonys Playstation 4. Zu möglichen Optimierungen für die PS4 Pro erfahren wird unter Umständen auf der bevorstehenden E3 2017 in Los Angeles Neues. Übrigens hat Hersteller Square-Enix nicht etwa nur (siehe oben) an der Technik gefeilt, sondern auch das Gameplay in einigen Details überarbeitetet. Final Fantasy 12: The Zodiac Age kann bereits vorbestellt werden. Neben der Standardausgabe sind auch Limited und Collector's Edition erhältlich. Alle weiteren News und Infos zum RPG-Remaster findet ihr wie gewohnt auf der Themenseite zu Final Fantasy 12: The Zodiac Age.