Final Fantasy 12: The Zodiac Age erscheint am 11. Juli 2017 exklusiv für Sonys PS4. Diesen konkreten Release-Termin hat Publisher und Hersteller Square Enix jetzt bekannt gegeben. Zu etwaigen PS4-Pro-Optimierungen ist in der Pressemitteilung nichts zu lesen. Final Fantasy 12: The Zodiac Age kann ab sofort vorbestellt werden. Die Neuauflage des inzwischen über zehn Jahre alten Japano-Rollenspiels gibt's in drei Varianten: als Standard, Limited und Collector's Edition.

Letztgenannte Sammlerausgabe von Final Fantasy 12: The Zodiac Age ist ausschließlich im Square Enix Store erhältlich und kostet satte 199,99 Euro. Neben dem Spiel selbst sind ein Mini-Büsten-Set (Richter Bergan, Drace, Gabranth, Ghis, Zargabaath), Soundtrack-CD, Steelbook mit einzigartigem Design, sechsteiliges Karten-Set (Vaan, Ashe, Basch, Fran & Balthier, Penelo, Welt von Ivalice) und ein DLC mit der Hintergrundmusik aus dem Originalspiel enthalten. Die Limited Edition kommt ebenfalls in einem (anderen) Steelbook daher, enthält außerdem aber nur noch den Originalmusik-DLC. Wer die Digitalversion von Final Fantasy 12: The Zodiac Age im PSN vorbestellt, erhält ein PS4-Design plus vier exklusive Tracks als Preorder-Boni.

Quelle: Square Enix Store