Filesharing: BGH urteilt, dass Verjährung erst nach 10 Jahren eintritt

Urheberrechtsverletzungen, die über das sogenannten Filesharing begangen werden, verjähren dem nun vollständig vorliegenden Urteil des Bundesgerichtshofs erst nach 10 Jahren!

Hierzu erklärt der Berliner Rechtsanwalt Johannes von Rüde: "Die überwiegende Mehrheit der deutschen Gerichte nahm an, dass Schadenersatzansprüche der Film- und Musikindustrie bereits nach drei Jahren verjähren. In seinem Urteil stützt sich der Bundesgerichtshof nicht auf die Verjährung eines Schadenersatzanspruchs, sondern auf die Verjährung eines so genannten bereicherungsrechtlichen Anspruchs. Dieser würde nach § 102 Satz 2 UrhG in Verbindung mit § 852 BGB erst 10 Jahre nach seiner Entstehung verjähren. Begründet wird dies damit, dass sich der Anschlussinhaber durch das Herunterladen der Datei als Eigentümer aufführt und in Rechte eingreift, die nur dem Eigentümer zustünden. Da dieses Recht nicht körperlich herausgegeben werden kann, ist der Anschlussinhaber zum Wertersatz verpflichtet. Dieser entspricht dann der Höhe des Schadenersatzanspruchs. Von der neuen Verjährungsfrist dürften Hunderttausende Anschlussinhaber betroffen sein."

Weiterhin heißt es: "Wer in den vergangenen Jahren bereits erfolglos auf Schadenersatz in Anspruch genommen wurde, braucht nicht mehr mit einer Klage zu rechnen. Auch wenn das Gericht damals den Anspruch wegen der dreijährigen Verjährung abgewiesen hat. Für alle anderen kann es in den kommenden Jahren noch eng werden. Aus einer gegnerischen Kanzlei haben wir bereits gehört, dass nach dieser Klarstellung noch 'etwas größeres' kommen wird."

Dies heißt, dass sich Anwaltskanzleien und Inkasso-Büros, welche mit der Abmahnung von Filesharern betraut wurden, nun bei diesen noch melden können, wenn der entsprechende Fall noch keine 10 Jahre zurück liegt. Es dürften nun wohl einige Briefe mit Forderungen bei Filesharern eintrudeln. Allerdings verjährt der in Filesharing-Abmahnungen geforderte Aufwendungsersatz weiterhin nach drei Jahren. Was nun noch eingefordert werden könnte, ist der der Lizenzschadensersatz. Daher rechnen einige Anwaltskanzleien nicht damit, dass nun die meisten der alten Fälle wieder aufgerollt werden.

Der Beklagte jedoch, anhand dessen Fall das Urteil des BHGs jetzt gefällt wurde, muss über 5.000 Euro bezahlen. Im konkreten Fall verklagte Universal Music eine Person, die im Jahr 2007 809 Audiodateien bei Bearshare verbreitet hatte. /ab

Quelle: dejure.org via PC Games Hardware