Fifty Shades of Grey 2: Trailer bricht Rekorde & schlägt Star Wars 7

Vor einigen Tagen wurde der erste Trailer zu Fifty Shades of Grey 2 veröffentlicht, der hierzulande den Untertitel "Gefährliche Liebe" trägt - die ungemein hohe Popularität des Erotikstoffes zeichnet sich dabei schon Monate vor dem Kinostart wieder in aller Deutlichkeit ab. Laut dem Hollywood Reporter wurde dieser erste Vorgeschmack auf den Film in den ersten 24 Stunden nach seiner Veröffentlichung rund 114 Millionen Mal auf Plattformen wie YouTube, Facebook, Instagram und Co. angeklickt - ein neuer Rekord, den bislang der finale Trailer zu J.J. Abrams Star Wars: Episode VII - Das Erwachen der Macht aus dem Jahr 2015 gehalten hatte. Dieser hatte es in den ersten 24 Stunden auf 112 Millionen Klicks gebracht.

Die Romanadaption Fifty Shades of Grey 2 - Gefährliche Liebe startet am 9. Februar 2017 in den deutschen Kinos und handelt erneut von Anastasia Steele (Dakota Johnson), die inzwischen keine Studentin mehr ist und als Redakteurin beim Seattle Independent Publishing House arbeitet. Ihre Trennung vom milliardenschweren Unternehmer Christian Grey (Jamie Dornan) liegt nur wenige Tage zurück, doch kann sie den geheimnisvollen Mann mit Vorliebe für andersartige Sexspielchen nicht vergessen. Als ihr Christian einen neuen Vorschlag unterbreitet, stimmt Anastasia zu, ihre sexuelle Beziehung neu aufleben zu lassen. Doch bald wird sie dazu gezwungen, sich mit ihren Vorgängerinnen in Christians Bett zu auseinanderzusetzen.

