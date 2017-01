3D-Fernseher am Ende: Letzte Hersteller beenden Produktion

Während in den Kinos immer mehr Filme in 3D gezeigt werden, hat sich die Technik für den heimischen Fernseher nie wirklich durchgesetzt. Nun steht die Technik offenbar vor dem aus. Mit Sony und LG haben nun die letzten beiden großen TV-Hersteller angekündigt das 3D-Feature in diesem Jahr nicht mehr zu unterstützen. Keiner der neuen Geräte beider Konzerne wird noch über eine 3D-Funktionalität verfügen. Konkurrent Samsung hatte sich bereits im vergangenen Jahr von der Technik abgewandt.

Neben den 3D-BluRays haben sich auf dem wichtigen amerikanischen Markt auch in 3D angebotene Fernsehprogramme nicht durchsetzen können. Bereits 2012 hat DirecTV seinen 3D-Kanal eingestellt, gefolgt von ESPN ein Jahr später. "Die 3D-Fähigkeit für den Heimgebrauch wurde nie wirklich allgemein von der Industrie angenommen und es ist kein Schlüsselfaktor beim Verkauf von neuen TV-Geräten. [...] Wir haben uns entschieden den 3D-Support 2017 zu beenden und unsere Anstrengungen dagegen in neue Fähigkeiten wie HDR zu stecken", begründet Tim Alessi von LG den Schritt seines Unternehmens.

Auch Sony stellt vor allem mangelndes Interesse des Marktes an 3D-Features als Hauptgrund für die Einstellung heraus. Seit 2012 habe sich der Absatz von 3D-Home-Video-Ausstattung stetig verringert. Das aus Daten des Marktforschungsinstituts NPD Group hervor. Demnach würden 3D-Fernseher nur acht Prozent der gesamten TV-Verkäufe im Jahr 2016 ausmachen. Im Vorjahr seien es noch 15 Prozent gewesen. Auch der Absatz von 3D-fähigen BluRay-Playern fiel von 25 Prozent im Jahre 2015 auf nur noch elf Prozent im vergangenen Jahr.

Kunden würden beim Kauf eines neuen Fernsehers neben der Größe heute vor allem auf 4K, HDR und Smart-Features achten. Nicht jeder Heimkino-Fans ist aber offenbar von der Abkehr der Hersteller von 3D begeistert. Einige engagierte Anhänger haben sogar eine Online-Petition gestartet, die LG dazu bewegen soll, weiter an der Technik festzuhalten. Bisher hat die Aktion rund 6.000 Unterstützer. Neben 3D könnte allerdings auch Curved-Displays das gleiche Schicksal ereilen. Die großen TV-Hersteller scheinen sich wieder klassische Flache Geräte mit optimaler Bildqualität und ohne sonstigen Schnickschnack zu konzentrieren.

So zeigte keiner der großen Hersteller auf der CES 2017 ein Model mit gebogenem Display. LG hat Curved-Screens inzwischen sogar komplett aus seiner Produktpalette genommen. Während Samsung noch einige solcher Geräte anbietet, waren andere Hersteller wie Sony und Vizio eh kaum in diesem Bereich aktiv. Bei Gaming-Monitoren sei die Sache jedoch noch eine andere, da das gebogene Design durch die zentrale Sitzposition mit spezieller Distanz zum Bildschirm seine Vorteile deutlich besser ausspielen kann.

