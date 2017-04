Fast & Furious 8: Erste Meinungen zum Action-Film mit Vin Diesel

Ab dem 12. April 2017 gibt es die Schauspieler Vin Diesel, Dwayne Johnson, Jason Statham und Co. in Fast & Furious 8 in den deutschen Kinos zu sehen. Noch vor dem offiziellen Start hatten erste Filmkritiker die Möglichkeit, den Action-Film anzusehen. Im Internet lassen sich demnach bereits erste Meinungen und Rezensionen zu Fast & Furious 8 finden. Wir haben für euch einige Aussagen zum achten Teil der Reihe zusammengefasst.

Insgesamt ist die Stimmung zu Fast & Furious 8 eher durchwachsen. Laut der Internetseite Variety handelt es sich bei Fast & Furious 8 nicht mehr als um "schlau gemachten Schund". Die einzelnen Szenen des Films sind eher elegant als bombastisch und man erkenne nach insgesamt acht Filmen die Erschöpfung des Franchises. David Ehrlich von Indiewire war nicht sehr begeistert vom Action-Film und nennt Fast & Furious 8 den schlechtesten Ableger der Reihe seit dem 2003 erschienen 2 Fast 2 Furious. Der achte Teil sei nur noch eine generische, leere Schale und komme nicht mehr an seine Vorgänger heran.

Im Bericht von The Playlist heißt es, dass der Film genau das erreicht habe, was er sich vornahm. Schnelle Autos, große Muskeln und sehr vorhersehbare Dialoge. Es sei nahezu unmöglich den Film nicht zu mögen, schreibt Redakteur Kimber Myers in seinem Fazit. Und auch Dan Callahan von The Wrap hat eine eher neutrale Meinung zum Film. Demnach soll der eindrucksvolle Look des Streifens durch einen Mangel an Plausibilität unter. Laut Callahan liegt das Herz des Films an der richtigen Stelle - allerdings nur, um viele weitere Filme produzieren zu können. Weitere Meldungen und Videos zu Fast & Furious 8 findet Ihr auf unserer Themenseite.

Quelle: Metacritic