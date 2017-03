The Fate of the Furious:

The Fate of the Furious: Vin Diesel glaubt, der Actionfilm haut alle um

The Fate of the Furious: Featurette zum achten Teil der Fast-and-Furious-Reihe

Im Video sind außerdem neue Szenen zu sehen, welche nur so vor Action und Stunts strotzen. Wenn Dawyne "The Rock" Johnson einen auf Eis dahin schießenden Torpedo mit seiner Muskelkraft umlenkt, dann weiß der Fan, woran er ist und dass er mit jeder Menge Over-The-Top-Action rechnen darf.

In einem Featurette-Video sprechen die Darsteller jetzt über ihre Rollen, wie sich die Charaktere gegenüber den anderen Teilen verändert haben und was der neueste Film der Fast-and-Furious-Reihe mit sich bringen wird. Vin Diesel zeigt sich sehr begeistert vom Actionstreifen und erklärt, dass er die Zuschauer umhauen wird.

Der Actionfilm The Fate of the Furious , auch als Fast and Furious 8 bekannt, wird am 13. April in den Kinos anlaufen und Held Dominic Toretto und seine Crew einem neuen Gegenspieler gegenübertreten lassen.

29.03.2017 um 19:25 Uhr Die Darsteller aus dem kommenden Actionfilm The Fate of the Furious sprechen in einem Featurette-Video über ihre Rollen im neuesten Teil der Fast-and-Furious-Saga. Dabei erklärt Vin Diesel einige der Änderungen, die der Film gegenüber den Vorgängern mit sich bringen wird, welche die Zuschauer umhauen sollen.

The Fate of the Furious: Vin Diesel glaubt, der Actionfilm haut alle um

Die Darsteller aus dem kommenden Actionfilm The Fate of the Furious sprechen in einem Featurette-Video über ihre Rollen im neuesten Teil der Fast-and-Furious-Saga. Dabei erklärt Vin Diesel einige der Änderungen, die der Film gegenüber den Vorgängern mit sich bringen wird, welche die Zuschauer umhauen sollen.

