The Fate of the Furious: Im neuen Trailer kracht es gewaltig!

Der neue Trailer macht den Eindruck, als ob sich die Serie ein wenig weiter entwickelt hat. Der Trailer lässt ein wenig den Eindruck eines James-Bond- oder Bourne-Streifens entstehen. Auch die Kommentare zum Trailer gehen in eine solche Richtung und deuten auf einige Veränderungen hin - welche die Serie mit dem achten Teil vielleicht auch nötig hat. Doch schaut euch den actiongeladenen Trailer selbst an, vielleicht habt ihr ja einen anderen Eindruck davon. Der Film wird hierzulande am 13. April in den Kinos anlaufen.

Im neuen Trailer ist Vin Diesel als Dominic Toretto zu sehen, der es dieses Mal mit der mysteriösen Cipher zu tun bekommt, gespielt von Charlize Theron , welche Autos fernsteuern kann. Cipher hat Toretto offenbar schon lange beobachtet und das Treffen genau arrangiert, was dem Helden einigen Ärger einbringt. Zu sehen sind außerdem Dwayne "The Rock" Johnson als Hobbs, Jason Statham in der Rolle des Deckard Shaw und Kurt Russel als Mr. Nobody.

Fast and Furious 8 wird sich von den anderen Teilen der Serie unterscheiden und das gleich in mehrfacher Hinsicht. Zum einen bekommt die Reihe einen neuen Titel, der auch verdeutlicht, dass vieles manches ist. Zum anderen spielt Schauspieler Paul Walker nicht mehr mit, der 2013 bei einem Autounfall ums Leben kam.

09.03.2017 um 18:02 Uhr Am 13. April startet hierzulande mit The Fate of the Furious der achte Teil der beliebten Actionreihe Fast and Furious. Der neue Trailer zeigt unter anderem Vin Diesel in Action und jede Menge Explosionen und Autorennen - wie man das eben aus der Serie gewöhnt ist. Doch der Trailer zeigt auch, dass der neue Teil etwas anders werden könnte.

