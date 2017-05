Far Cry 5: Mollis mixen in der Bar - Charakter-Trailer zu Mary May

27.05.2017 um 10:15 Uhr Far Cry 5 erzählt vom Widerstand gegen die fanatische Sekte "Eden's Gate". Dem schließt sich auch Mary May an, die in diesem Trailer vorgestellt wird. Spieler müssen sich in der Rolle ihres Charakters mit verschiedenen Bewohnern im fiktiven Hope County zusammenschließen, um der Sekte das Handwerk zu legen. Far Cry 5 soll am 27. Februar 2018 erscheinen.

Far Cry 5

