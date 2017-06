Far Cry 5: Fan möchte seinen Vater im Spiel verewigt sehen

NPCs, die durch ihre Realitätsnähe und Tiefgründigkeit überzeugen, machen ein Spiel noch besser, als es auch so sein kann. Daher möchte James Davenport, dass Ubisoft einen Vater Joseph in Far Cry 5 verewigt.

Far Cry 5 dreht sich um eine Sekte, die in einer amerikanischen Kleinstadt im Staat Montana die Bewohner terrorisiert. Für dieses Szenario hagelte es bereits Kritik und Ubisoft wurde sogar aufgefordert, das Spiel einzustellen. Das Szenario ist kontrovers.

Jospeh Davenport lebt in Montana und sein Sohn möchte, dass sein Vater im Spiel verewigt wird, um zu zeigen, wie die Menschen dort wirklich sind. Naturverbunden, vielleicht ein wenig verrückt aber auch voller interessanter Geschichten. Ein NPC wie Joseph Davenport würde laut seinem Sohn James viel Tiefgang ins Spiel bringen.

Ein NPC, der dem Heden viel über das Angeln beibringen kann, der spannende Geschichten über die Begegnung mit wilden Tieren in der ungezähmten Wildnis erzählen kann, das Leben genießt und der sich auch gerne mal ein Bier schmecken lässt, das sonst kaum jemand trinken würde. Einfach ein "Charakter", der glaubwürdig ist, der die Gegend, in der er lebt, tatsächlich repräsentiert und keine Stereotype bedient, wie sie oft in Spielen vorkommen. James Davenport weiß, dass sein Vater nicht die Hauptrolle in Far Cry 5 spielen kann, doch er hofft, dass Ubisoft ihn als einen schrulligen NPC einbaut, der einfach zeigt, wie die Bewohner von Monatana wirklich ticken.

Ob Ubisoft darauf reagiert und wir Joseph Davenport im Spiel als NPC treffen, ist aktuell noch nicht bekannt. Wünschenswert wäre es.

