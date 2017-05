Far Cry 5: Enthüllungstermin bekannt - Videos deuten auf modernes Western Szenario hin

Nur noch wenige Tage, dann wird Ubisoft den neuen Shooter Far Cry 5 vorstellen. Die weltweite Ankündigung ist für diesen Freitag, den 26. Mai geplant.

Um die Fans schon mal vorab auf den neuen Shooter einzustimmen, wurden jetzt vier kurze Teaser-Videos gezeigt. In diesen ist das neue Spielgebiet Hope County im US-Bundesstaat Montana zu sehen. Die Videos deuten auf ein modernes Western-Setting hin, wofür auch die Country-Musik spricht. Modern, da in manchen Videos Strommasten und große Getreidesilos zu sehen sind sowie eine Person, die offenbar in einem T-Shirt durch ein Feld rennt.

Gerüchten zufolge bekommen wir es dieses Mal mit einem fanatischen, religiösen Kult zu tun, inspiriert vom Jonestown-Massaker sowie Sekten-Anführern wie David Koresh und Jim Jones. Angeblich wurden Teile des Spiels schon einer Fokusgruppe gezeigt, um einzuschätzen, wie das neue Szenario ankommt. Laut einem Reddit-User, der offenbar Teil dieser Fokusgruppe war, gab es zwar keine Details zum Bösewicht und dem Helden - außer einem verrückten Priester, der mit einem Maschinengewehr eine Predigt in einer Kirche abhielt - dafür wurden drei Nebencharaktere gezeigt: Eine Mechaniker, die eine Liebschaft zum Helden aufbauen soll, ein alternder Hippie und ein ehemaliger Prominenter, der eng mit den Bösen kooperiert.

Die Spielwelt soll sehr groß sein und ländliche Gegenden von Montana bieten, sowie zerklüftete Berge. Einige Elemente aus Far Cry 3 und 4 sollen ihren Weg zurück in die Spielereihe finden, darunter vollautomatische Waffen und mehrere Fahrzeuge.

Was an diesen Gerüchten dran ist, werden wir am 26. Mai zur Ankündigung von Far Cry 5 erfahren.

Quelle: Pressemeldung, Reddit