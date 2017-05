Far Cry 5: Wir disktutieren über das neue Szenario der Shooter-Reihe

In Sachen Szenario trifft Ubisoft mit Far Cry 5 schon einen Nerv. Das Thema religiöser Fanatismus und Sekten löste schon Diskussionen innerhalb der Community aus.

Gerade in den USA ist dies ein etwas heikles Thema, was wir auch in unserem Video zur Ankündigung des Shooters ansprechen. Unsere Redakteure Christian Dörre und Simon Fistrich diskutieren über das neue und hoch interessante Szenario und auch darüber, was sie sich vom Spiel erwarten und worauf man aufgrund der im Trailer gezeigten Szenen hoffen kann. Zudem sprechen unsere Experten über die bisher vorgestellten Charaktere, die aufgrund der Charakter-Trailer schon einen sehr interessanten und tiefgründigen Eindruck machen.

Ein weiteres Thema sind die Fahrzeuge, die ihr wohl im Spiel steuern dürft und auch über den Protagonisten wird gesprochen, der dieses Mal offenbar von euch in Sachen Geschlecht und Hautfarbe erstellt werden kann. Auch, ob sich Far Cry 5 vom Gameplay her von den anderen Teilen der Reihe unterscheiden wird, sprechen die Redakteure an.

Schaut euch das Video gleich unterhalb dieser Meldung an und diskutiert doch in den Kommentaren mit. Far Cry 5 wird am 27. Februar 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.