Far Cry 5: Ubisoft bestätigt neuen Teil der Actionspiel-Reihe

Far Cry 5 kommt! Und das ist sogar der Titel des Spiels, wie Ubisoft anhand eines über Facebook veröffentlichten Logos nun bestätigt hat.

Informationen zum Shooter gibt es bisher noch keine. Es wurde lediglich die Forensektion eröffnet mit einem ersten Beitrag. Dort heißt es schlicht "Seid ihr bereit für die volle Dosis Abenteuer in einem neuen Far Cry?" Dies heizt jetzt natürlich die Spekulationen und Diskussionen an.

Derzeit ranken sich viele Gerüchte um das Szenario, in dem der neue Teil spielen könnte. So ist ein Western-Setting im Gespräch aber auch über eine direkte Fortsetzung zu Far Cry 3 wird spekuliert, nachdem über die Facebook-Seite der Spielereihe ein Bild von Rook Island veröffentlicht wurde. Doch Ubisoft dementierte eine Fortsetzung zu Far Cry 3 und meinte, dass es einfach nur ein altes Bild sei, das man wieder ausgegraben habe.

Vermutlich werden wir zur E3 mehr über Far Cy 5 erfahren, es sei denn, Ubisoft will das Spiel noch vor der Messe enthüllen.

Quelle: Facebook / Ubisoft