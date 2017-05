Far Cry 5: ​Artwork gibt Eindrücke zu Schauplatz und Figuren

Seit Ubisoft in der vergangenen Woche das kommende Sequel Far Cry 5 offiziell angekündigt hat, tröpfeln nach und nach neue Informationshappen ans Tageslicht. Nach kurzen Teaser-Trailern und Gerüchten zur Handlung gibt es heute, kurz vor der angekündigten Enthüllung von Far Cry 5, ein offizielles Artwork zu bestaunen, das etliche Informationen und Eindrücke zum Spiel vermittelt. Hatten die kurzen Teasertrailer vermuten lassen, dass Ubisoft mit seinem Spiel diesmal auch religiöse Themen anschneiden wird, vertieft sich dieser Eindruck nun.

Von der Kirche im Hintergrund, über den am Boden hockenden, mit dem Wort "Sünder" gekennzeichneten Mann, bis hin zur allgemeinen Anordnung der Charaktere, die deutlich an das berühmte Bild "Das Abendmahl" des Künstlers Leonardo da Vinci erinnert - viel impliziert hier, dass sich Far Cry 5 um Themen wie religiösen Fanatismus drehen wird. Die zahlreichen Waffen geben dabei einen Vorgeschmack auf die explosiven Hilfsmittel, die aller Wahrscheinlichkeit nach zum Einsatz kommen werden, darunter ein Bogen. Und die Flugzeuge im Hintergrund suggerieren Abenteuer in luftiger Höhe.

Die weltweite Enthüllung von Far Cry 5 soll am morgigen Freitag den 26. Mai 2017 erfolgen. Für allgemeine Informationen und kommende Neuigkeiten, Bilder, Trailer und mehr zum Spiel haltet ihr auch in Zukunft unsere entsprechenden Themenseite im Blick.

Quelle: Game Informer