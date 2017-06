Far Cry 5: Was haltet ihr von Setting und Bösewicht? - Umfrage

Far Cry 5 erscheint am 27. Februar 2018 und spielt zum ersten Mal in der Serienhistorie in den USA. Dort sollt ihr als junger Sheriff im Hinterland von Montana mit einer Sekte und ihrem fanatischen Anführer Joseph Seeds aufräumen. Während viele Spieler diese interessante Thematik feiern, stößt sie in den USA nicht nur auf Gegenliebe. Es wurde sogar eine Petition erstellt, welche die Einstellung des Spiels fordert. Was ist eure Meinung zu Far Cry 5? Findet ihr, dass das Setting Potenzial hat oder habt ihr vielleicht sogar schon die Petition unterschrieben? Macht doch mit bei unserer kleinen Survey-Monkey-Umfrage!

Sollte euch die Umfrage nicht korrekt angezeigt werden, könnt ihr auch über diesen Direktlink teilnehmen.





Mehr zu Ubisofts Open-World-Shooter erfahrt ihr natürlich auf unserer Themenseite zu Far Cry 5.