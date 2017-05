Far Cry 5: Neue Details zur Handlung bei Reddit aufgetaucht - Gerücht

Vor rund einer Woche hat Publisher Ubisoft im Geschäftsbericht die Entwicklung von The Crew 2 und Far Cry 5 offiziell bestätigt. Bislang bekannt ist, dass der neue Ableger im modernen Montana spielt. Im Reddit-Forum zur Ubisoft-Reihe hat ein Nutzer nun weitere Details zur Geschichte von Far Cry 5 verraten. Laut seinem Eintrag hatte er vor einem Jahr - im Rahmen einer Meinungsforschung - die Möglichkeit, einige Informationen über den kommenden Titel zu erfahren.

Demnach wird Far Cry 5 in der Gegenwart spielen und moderne Waffen und Fahrzeuge nutzen. Der Protagonist nimmt sich dabei einen religiösen Kult vor, der von Jim Jones oder David Koresh inspiriert ist. Und auch die Einwohner der kleinen Stadt in Montana erwarten scheinbar den Tag der Apokalypse. Die präsentierten Promotion-Videos zeigten zudem, dass sich Far Cry 5 wohl stark mit dem Thema Religion auseinandersetzen wird. Die Tester der Gruppe haben zudem einen Einblick in verschiedene Charaktere des Spiels erhalten - allerdings ohne ergänzende Informationen zur Hintergrundgeschichte.

Während der Sitzung soll das Team von Ubisoft keine Details über einen Multiplayer-Modus verraten haben. Der Fokus lag auf der Kampagne, die die Auseinandersetzung zwischen dem Protagonisten und dem religiösen Kult zeigte. Der Reddit-Nutzer weist am Ende noch einmal darauf hin, dass diese Meinungsforschung vor rund einem Jahr stattfand. Demnach könnten sich einige Details wieder geändert haben. Außerdem bleibt abzuwarten, ob die Angaben des Nutzers überhaupt stimmen. Den vollständigen Eintrag mit weiteren Infos findet ihr im Reddit-Forum. Am 26. Mai 2017 wird Ubisoft den kommenden Ableger offiziell enthüllen. Weitere Meldungen und Videos zu Far Cry 5 gibt es auf unserer Themenseite.

