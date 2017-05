Far Cry 5: Koop-Kampagne läuft nur online

Am 27. Februar 2018 erscheint mit Far Cry 5 der nächste Ableger der Shooter-Reihe von Ubisoft für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Unter anderem wird die Kampagne erstmals vollständig für zwei Spieler kooperativ spielbar sein. Allerdings sollten sich Spieler keine Hoffnung auf einen klassischen Couch-Koop-Modus machen. Wie ein Verantwortlicher von Publisher Ubisoft in einem Statement gegenüber Polygon verraten hat, kann die Kampagne von Far Cry 5 nur online miteinander erlebt werden.

Darüber hinaus gibt es neue Informationen zu den exklusiven PlayStation 4-Inhalten, die zum Launch zur Verfügung stehen sollen. Demnach haben auch PC- und Xbox One-Spieler die Möglichkeit, diese Inhalte am 27. Februar 2018 freizuschalten. Über den Ubisoft Club sind die Zusatzinhalte via Uplay Units erhältlich. Zum erhältlichen Season Pass wird Publisher Ubisoft in naher Zukunft weitere Details mitteilen. Im Vorfeld der diesjährigen E3 2017 hat Ubisoft bereits einige Teaser-Trailer und Details zum Shooter veröffentlicht. Auf unserer Themenseite zu Far Cry 5 findet Ihr weitere Meldungen und Videos.

Quelle: Polygon