Far Cry 5: Fans entdecken kleines Easter-Egg im Debüt-Trailer

Far Cry 5 kommt. Mit einem Debüt-Trailer und ersten Details kündigte Ubisoft den neuen Ego-Shooter jüngst für PC und Konsolen an. Aufmerksame Spieler haben im Trailer ein kleines Easter-Egg entdeckt. Auf der Ablage eines Fahrzeuges (circa Minute 1:34) platzierte Ubisoft eine Wackelpuppe seiner bekannten Rabbids. Noch ist unklar, ob sich in Far Cry 5 weitere der verrückten Häschen entdecken lassen. Unwahrscheinlich dürfte das aber nicht sein. Bereits in vorherigen Ubisoft-Spielen fanden Spieler immer wieder Verweise auf bekannte Spielereihen des Publishers. Im Wintersport-Spektakel Steep sind die Rabbids beispielsweise als riesige Schneefiguren zu sehen.

Auch in der Open-World-Action Watch Dogs versteckte Ubisoft zahlreiche Figuren der witzigen Rabbids. Sobald ihr eine der Figuren findet, nutzt ihr das Hacking, um die Hasen tanzen zu lassen. Ob sich Ubisoft für Far Cry 5 ein ähnliches Minispielchen einfallen lässt, bleibt abzuwarten. Far Cry 5 soll am 27. Februar 2018 für PC und Konsolen auf den Markt kommen. Erste Gameplay-Szenen aus dem Ego-Shooter erwarten wir für die E3 2017. Womöglich nutzt Ubisoft seine Pressekonferenz als Plattform, um den Ego-Shooter ausführlich vorzustellen. Die Konferenz findet am 12. Juni, um 22 Uhr deutscher Zeit, statt.

Far Cry 5 versetzt Spieler in die USA, in der sie die gelassen wirkende und dennoch vollkommen aus den Fugen geratene Welt von Montana erkunden können - wahlweise allein oder zusammen mit einem Freund im Koop-Modus. Details zu den ersten Trailern von Far Cry 5 fassen wir in einem separaten Artikel zusammen.

Quelle: Reddit